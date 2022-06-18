Житель Москвы обнаружил в картошке неопознанную субстанцию. Она шевелилась

Москвич обнаружил в картофеле неопознанную черную субстанцию и вызвал спасателей. Но помощь не потребовалась. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Житель Москвы обнаружил неизвестную форму при чистке картофеля. Он вызвал спасателей на улицу Академика Королева.

Москвич заявил, что субстанция, скорее всего, живая, так как она шевелится.

Спасатели признали субстанцию неопасной и не представляющей угрозы. На вызов команда не выезжала.