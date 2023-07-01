Эксклюзив 01 июля 2023, 18:52 Житель Москвы обнаружил квадрокоптер возле подъезда своего дома — источник «360»: квадрокоптер застрял в ветках деревьев возле многоэтажного дома на востоке Москвы Unsplash

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Житель Северного Измайлова обнаружил застрявший в ветвях деревьев квадрокоптер возле подъезда своего дома по адресу улица Никитинская, дом 14. На место выехали сотрудники полиции, сообщил источник «360».

«Гражданин снял его и положил в пакет. Ждет наряд полиции в своей квартире», — рассказал источник.

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Других подробностей пока не сообщается.

Позже стало известно, что полицейские проверили беспилотник и сообщили, что он не представляет опасности.

На прошлой неделе, 23 июня, небольшой квадрокоптер обнаружили на крыше школы на Хавской улице в Москве. На место происшествия прибыли охрана учебного заведения, экстренные службы и кинологическая служба.

Несколькими днями ранее три беспилотных летательных аппарата сбили в Московской области и Новой Москве с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Их обломки отправили на экспертизу.