Происшествия 26 мая 2023, 17:57 Житель Москвы купил поддельное колье за два миллиона рублей Москвич заплатил за фальшивое колье два миллиона рублей Фото А.Сухорукова / РИА «Новости»

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В полицию Центрального округа столицы обратился 51-летний житель, заявивший, что его обманули. Об этом сообщило АГН «Москва».

По словам заявителя, в октябре 2022 года он приобрел ювелирное украшение в офисе на Пресненской набережной за 26 тысяч долларов (примерно два миллиона рублей).

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Впоследствии у мужчины возникли сомнения в подлинности изделия, и он отправил колье на экспертизу. Проверка показала, что украшение изготовлено кустарным способом и не соответствует заявленным требованиям.

Полиция начала проверку.

Ранее ювелирную контрабанду на пять миллионов рублей изъяли в Шереметьеве у пассажирки из Шанхая.