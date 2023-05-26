26 мая 2023, 17:57
Житель Москвы купил поддельное колье за два миллиона рублей
Москвич заплатил за фальшивое колье два миллиона рублей
В полицию Центрального округа столицы обратился 51-летний житель, заявивший, что его обманули. Об этом сообщило АГН «Москва».
По словам заявителя, в октябре 2022 года он приобрел ювелирное украшение в офисе на Пресненской набережной за 26 тысяч долларов (примерно два миллиона рублей).
Реклама
Впоследствии у мужчины возникли сомнения в подлинности изделия, и он отправил колье на экспертизу. Проверка показала, что украшение изготовлено кустарным способом и не соответствует заявленным требованиям.
Полиция начала проверку.
Ранее ювелирную контрабанду на пять миллионов рублей изъяли в Шереметьеве у пассажирки из Шанхая.
Полиция
Москва 2023
Реклама
Реклама