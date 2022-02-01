Житель московского Чертаново рассказал, как спас соседей из пожара

Житель московского района Чертаново по имени Константин спас своих соседей из горящей квартиры. Он рассказал, как это было, для сайта телеканала «Звезда».

Мужчина живет на этаж ниже погорельцев.

«Я услышал крики о помощи, увидел летящие головешки. Потом из окна показались человеческие ноги. Открыл окно, понял, что там пожар, начал помогать ребятам. Я схватился за оконную раму и второй рукой подтаскивал его и втащил внутрь. Потом слез второй человек, и через вторую комнату они помогли девушке», — рассказал Константин.

Он отметил, что соседи утверждали, что их квартиру подожгли.

Пожар произошел 29 января. Квартира полностью сгорела Подозреваемый в поджоге уже задержан.

Двух пострадавших в пожаре в Чертанове выписали из реанимации, но они по-прежнему остаются в больнице. Ирина, кадры спасения которой из окна девятого этажа облетели Сеть, рассказала «360», что происходило в квартире и как она связана с поджигателем.