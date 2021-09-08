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    08 сентября 2021, 17:42

    Житель Миасса предстанет перед судом из-за пожара на катамаране

    Полина Гребенщикова

    Уголовное дело возбудили на мужчину, катамаран которого загорелся, когда он катал на нем туристов на озере Тургояк в Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru.

    Пожар на катамаране произошел из-за возгорания аккумулятора. Пассажиры — двое взрослых и 10-летний ребенок — получили ожоги.

    Позднее выяснилось, что мужчина катал туристов незаконно — судно не было зарегистрировано, у него отсутствовал бортовой билет и номера.