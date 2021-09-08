Житель Миасса предстанет перед судом из-за пожара на катамаране

Уголовное дело возбудили на мужчину, катамаран которого загорелся, когда он катал на нем туристов на озере Тургояк в Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru.

Пожар на катамаране произошел из-за возгорания аккумулятора. Пассажиры — двое взрослых и 10-летний ребенок — получили ожоги. Позднее выяснилось, что мужчина катал туристов незаконно — судно не было зарегистрировано, у него отсутствовал бортовой билет и номера.