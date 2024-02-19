19 февраля 2024, 09:59
Житель Миасса несколько часов пролежал на бетонном полу в больнице
Ura.ru: в миасской больнице мужчина пролежал на полу три часа
Мужчину, поступившего в приемное отделение горбольницы № 2 Миасса в Челябинской области, уложили не на кушетку, а на пол. Горожанин пролежал в таком положении несколько часов. Об этом сообщило издание Ura.ru.
Прохожие вызвали скорую мужчине, который лежал в состоянии алкогольного опьянения прямо на улице. Местные жители беспокоились, что тот может замерзнуть. Медики не нашли у мужчины никаких повреждений и отвезли его в больницу.
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«Сотрудниками скорой помощи мужчина уложен на пол, так как в состоянии алкогольного опьянения мог упасть с кушетки и получить травмы», — рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
В медучреждении пациента осмотрели терапевт и хирург, но не выявили показаний для госпитализации.
Ранее врача-рентгенолога в Кировской городской больнице обвинили в пьянстве на рабочем месте. Медработница в ответ на жалобы заявила, что во время рабочей смены у нее умерла бабушка. В Минздраве Кировской области указали, что из-за сильного эмоционального состояния врач приняла лекарство.
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