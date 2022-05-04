Житель Медвежьегорска встретил бурого медведя недалеко от города

Житель города Медвежьегорск Республики Карелия накануне повстречал на одной из лесных дорог бурого медведя. Он уточнил, что встреча с диким животным произошла примерно в двух километрах от районного центра.

Как сообщает karelinform.ru, фотография прогуливающегося по опушке леса медведя появилась в местном паблике «ВКонтакте».

В комментариях к этой фотографии люди предполагают, что проснувшийся после зимней спячки хищник бродит по лесу в поисках пищи.