Житель Магнитогорска скончался после езды на электросамокате

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что в Магнитогорске во время езды на электросамокате скончался 41-летний мужчина. Об этом написал Ura.ru.

Инцидент произошел на улице Оренбургская на парковке для транспортных средств. Мужчина во время управления электросамокатом наехал на бордюр на высокой скорости. Из-за тяжелых травм он скончался в больнице спустя несколько часов после ДТП.

Правоохранители проводят проверку. Устанавливаются точные обстоятельства случившегося.