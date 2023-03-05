Происшествия 05 марта 2023, 21:37 Житель ЛНР погиб при детонации неизвестного предмета на бывшей линии соприкосновения Мэр Первомайска Колягин сообщил о гибели жители города Золотое-5 в ЛНР при взрыве РИА «Новости»

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Детонация неустановленного предмета стала причиной гибели жителя города Золотое-5 в Луганской Народной Республике. Как сообщил мэр соседнего Первомайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале, взрыв прогремел на бывшей линии разграничения.

По словам градоначальника, на участке, где погиб житель Золотого-5, сейчас идут ремонтные работы.

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«На неустановленном предмете подорвался житель города Золотого-5 — мужчина 1987 года рождения. От полученной минно-взрывной травмы он скончался на месте», — написал Колягин.

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Это уже второе происшествие со взрывом на этом участке за воскресенье, 5 марта. До этого мэр Первомайска сообщал, что при подрыве мины у жителя Золотого — 5 оторвало обе ноги. Пострадавшего забрали в Стахановскую центральную городскую больницу.

Глава города подчеркнул, что дал администрации поручения объявить о мерах предосторожности при передвижении транспорта и жителей на опасном участке.