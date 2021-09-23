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    23 сентября 2021, 09:49

    Житель Люберец напал с ножом на шумную компанию под окнами

    Александр Блинов

    В Люберцах молодой человек взялся за кухонный нож, решив разобраться с компанией под окнами, которая мешала ему спать. Впоследствии он ранил одного из них. Об этом представитель подмосковного МВД Татьяна Петрова сообщила ТАСС.

    Житель Люберец напал с ножом на шумную компанию под окнами

    Конфликт произошел во дворе дома на Быковском шоссе. Сообщение о ножевом ранении поступило в полицию ночью. Пострадавшего доставили в больницу. Через несколько минут на место прибыл наряд ГИБДД.

    Подозреваемого задержали инспекторы ДПС. Дебоширом оказался 26-летний местный житель. Он пояснил, что компания во дворе мешала ему спать, он ранил одного из них ножом в область живота. В МВД сообщили, что после этого нападавший выбросил нож и попытался скрыться. Против него завели дело по статье «Умышленное причине тяжкого вреда здоровью» и арестовали.

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