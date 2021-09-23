Житель Люберец напал с ножом на шумную компанию под окнами

В Люберцах молодой человек взялся за кухонный нож, решив разобраться с компанией под окнами, которая мешала ему спать. Впоследствии он ранил одного из них. Об этом представитель подмосковного МВД Татьяна Петрова сообщила ТАСС.

Конфликт произошел во дворе дома на Быковском шоссе. Сообщение о ножевом ранении поступило в полицию ночью. Пострадавшего доставили в больницу. Через несколько минут на место прибыл наряд ГИБДД.

Подозреваемого задержали инспекторы ДПС. Дебоширом оказался 26-летний местный житель. Он пояснил, что компания во дворе мешала ему спать, он ранил одного из них ножом в область живота. В МВД сообщили, что после этого нападавший выбросил нож и попытался скрыться. Против него завели дело по статье «Умышленное причине тяжкого вреда здоровью» и арестовали.

Ранее в Москве 16-летний подросток зарезал своих родителей, сообщало РИА ФАН. Предположительно, ребенок употреблял наркотики и решил жестоко расправиться с матерью и отцом за то, что они отправили его на лечение в психиатрическую клинику.