Происшествия 18 апреля 2024, 15:32 Житель Ленобласти убил собутыльницу и спрятал ее тело в колодце

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Жителя Сертолово Ленобласти обвинили в убийстве женщины, совершенном в 2022 году. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщил «Патрульный Петербурга».

По версии следствия, 53-летний мужчина выпивал со знакомой, но потом они поссорились. Тогда он набросился на женщину и до смерти избил ее.

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Поняв, что жертва мертва, мужчина выкинул ее тело в колодец на соседнем участке. Правоохранителям удалось установить его причастность к преступлению.