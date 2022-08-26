Житель Ленобласти убил приятеля своей жены

В городе Луга Ленинградской области полиция расследует убийство мужчины с колото-резаными ранениями брюшной полости. Об этом написал сайт «Петроград».

По предварительной информации, убийство произошло во время распития спиртных напитков в квартире на улице Кирова. Подозреваемый увидел, как его жена сидит за столом с малознакомым мужчиной и пьет алкоголь. Он схватил нож и нанес несколько ударов приятелю супруги.

От полученных травм мужчина скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.