Житель Ленобласти травмировался во время попытки пролезть под поездом

43-летний житель Ленинградской области попытался пролезть под поездом и получил травмы. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Северо-Западному федеральному округу.

В момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он решил сократить путь, поэтому попытался пролезть под грузовым составом. В этот момент поезд начал двигаться. Куртка пострадавшего зацепилась за состав, из-за чего мужчина получил травмы. Его доставили в больницу. Сотрудники органов организовали проверку.