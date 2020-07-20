Житель Ленобласти спустя 10 лет сознался в жестоком убийстве девушки

Житель Ленинградской области спустя 10 лет сознался в жестоком убийстве 20-летней девушки. Все это время дело оставалось нераскрытым, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Отмечается, что накануне представители правопорядка вновь допросили всех свидетелей. Расследованию помогла эксгумация, благодаря которой выяснилось, что изначальная версия смерти от утопления ошибочна. Было установлено, что на самом деле пострадавшая умерла от удушья.

По версии следствия, 5 января 2010 года в автомобиле, который стоял на обочине дороги, ведущей в деревню Пелково Лужского района, злоумышленник в ходе ссоры ударил девушку несколько раз по голове и телу, после чего задушил, пишет ИА «Невские новости».

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 40-летний мужчина. Он частично признал свою вину.