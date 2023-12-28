Житель Ленобласти предстанет перед судом за незаконный вывоз леса на 1,8 млн рублей

Уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Ленобласти, направили в суд Северной столицы для рассмотрения по существу. Мужчину обвинили в контрабанде стратегически важных ресурсов. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.