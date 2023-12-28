Происшествия

28 декабря 2023, 14:36

Житель Ленобласти предстанет перед судом за незаконный вывоз леса на 1,8 млн рублей

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Уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Ленобласти, направили в суд Северной столицы для рассмотрения по существу. Мужчину обвинили в контрабанде стратегически важных ресурсов. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, фигурант нелегально вывез в другую страну лесоматериалы весом 4,9 тонны. Ущерб от действий злоумышленника оценили в 1,8 миллиона рублей.

Суд

Ленинградская область

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