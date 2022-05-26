Житель Ленобласти попал в реанимацию после попытки разнять дерущихся мужчин

Накануне на Петровском бульваре в городе Мурино Ленинградской области мужчина попытался разнять дерущихся. Врезультате он попал в реанимацию. Об этом написали «Невские новости».

Позже, как пояснили в правоохранительных органах, пострадавший шел вечером из магазина и увидел, что в компании троих парней и девушки началась драка. Когда мужчина решил вмешаться, один из молодых людей достал нож и ударил им прохожего в живот.

Мужчину в тяжелом состоянии отвезли в реанимацию. Следствие возбудило уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.