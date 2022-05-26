26 мая 2022, 11:34
Житель Ленобласти попал в реанимацию после попытки разнять дерущихся мужчин
Накануне на Петровском бульваре в городе Мурино Ленинградской области мужчина попытался разнять дерущихся. Врезультате он попал в реанимацию. Об этом написали «Невские новости».
Позже, как пояснили в правоохранительных органах, пострадавший шел вечером из магазина и увидел, что в компании троих парней и девушки началась драка. Когда мужчина решил вмешаться, один из молодых людей достал нож и ударил им прохожего в живот.
Мужчину в тяжелом состоянии отвезли в реанимацию. Следствие возбудило уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.