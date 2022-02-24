Житель Ленобласти попал под поезд после того, как потерял сознание

Житель Ленинградской области потерял сознание на рельсах и попал под колеса пассажирского поезда «Санкт-Петербург — Севастополь». Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на сайт управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Ситуация произошла во вторник, 22 февраля. Мужчина попытался пересечь пути на 23 километре десятого пикета возле ж/д станции Ижорский завод. Пострадавший поскользнулся, упал на рельсы и потерял сознание.

Машинист попытался затормозить движущийся состав, однако столкновение все равно произошло. Мужчине удалось выжить. Его госпитализировали.