Происшествия 21 февраля 2023, 16:05 Житель Ленобласти погиб под колесами поезда

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В Ленинградской области 58-летний местный житель стал жертвой несчастного случая, пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления на транспорте МВД.

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В ведомстве сообщили, что мужчина двигался в колее первого главного пути, но не заметил поезда из-за плохих погодных условий. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но не смог избежать наезда на пешехода. Пострадавший скончался от полученных травмы. Проводится проверка.