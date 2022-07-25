Житель Ленобласти погиб под колесами поезда рядом со станцией Волосово

Поезд совершил наезд на мужчину между станциями Волосово и Молосковицы в Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Ситуация произошла в ночь на 25 июля. Машинист грузового поезда, увидев 47-летнего жителя Волосовского района, попытался затормозить состав. Однако избежать столкновения не удалось. В результате пострадавший скончался на месте ДТП. Теперь сотрудникам полиции предстоит выяснить обстоятельства случившегося.