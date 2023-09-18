Происшествия 18 сентября 2023, 14:51 Житель Ленобласти поджег дом своей тещи

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Мужчина поджег дом собственной тещи из личной неприязни в Лужском районе Ленинградской области. Об этом сообщил сайт Piter.tv.

Возгорание деревянного частного дома, принадлежащего 67-летней женщине, произошло в деревне Ильжо на Озерной улице. По предварительным данным, материальный ущерб составил 1,5 миллиона рублей.

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Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. Подозреваемого задержали, против него возбудили уголовное дело.