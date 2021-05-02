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    02 мая 2021, 12:14

    Житель Ленобласти обстрелял рыбаков из-за мангала

    Алена Макаренко

    Полицейские задержали жителя Ленинградской области, обстрелявшего из ружья трех рыбаков. Те захотели взять оставленный на берегу реки мангал. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

    Житель Ленобласти обстрелял рыбаков из-за мангала

    Местный житель обстрелял из ружья трех петербуржцев, когда те вышли на рыбалку на левом берегу реки Волхов в Сясьстрое Ленинградской области. Отдыхающие решили воспользоваться брошенным мангалом. Однако злоумышленник утверждал, что это его имущество и его территория, находиться на которой он запрещает. Поэтому он угрожал рыбакам убийством и открыл огонь.

    Стрелявший не попал в мужчин. Нарушителя правопорядка задержали, а ружье у него изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

    ЧП случилось рядом с бывшим рыболовецким колхозом, уточнило ИА «Невские новости». Стрелок 47 лет вышел к отдыхающим из полуразрушенного здания. После он зашел в здание колхоза за ружьем, а потом крикнул: «Вы все здесь поляжете». После этого злоумышленник несколько раз выстрелил в землю в сторону компании.