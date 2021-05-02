Житель Ленобласти обстрелял рыбаков из-за мангала

Полицейские задержали жителя Ленинградской области, обстрелявшего из ружья трех рыбаков. Те захотели взять оставленный на берегу реки мангал. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Местный житель обстрелял из ружья трех петербуржцев, когда те вышли на рыбалку на левом берегу реки Волхов в Сясьстрое Ленинградской области. Отдыхающие решили воспользоваться брошенным мангалом. Однако злоумышленник утверждал, что это его имущество и его территория, находиться на которой он запрещает. Поэтому он угрожал рыбакам убийством и открыл огонь.

Стрелявший не попал в мужчин. Нарушителя правопорядка задержали, а ружье у него изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

ЧП случилось рядом с бывшим рыболовецким колхозом, уточнило ИА «Невские новости». Стрелок 47 лет вышел к отдыхающим из полуразрушенного здания. После он зашел в здание колхоза за ружьем, а потом крикнул: «Вы все здесь поляжете». После этого злоумышленник несколько раз выстрелил в землю в сторону компании.