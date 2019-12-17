17 декабря 2019, 10:29
Житель Ленобласти изрезал ножом собутыльника
Накануне в городе Кириши (Ленинградская область) местный житель едва не зарезал собутыльника, передают «Невские новости».
По данным издания, во время совместной попойки в одном из домов на Плавницком бульваре мужчины повздорили. Один из них схватился за нож и напал оппонента. Потерпевшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Он получил множество колото-резаных ран. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении агрессивного горожанина.