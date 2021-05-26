Житель Ленобласти избил мальчика на детской площадке на глазах жены

Школьник из поселка Сиверский Гатчинского района Ленинградской области попал в больницу после того, как на детской площадке его избил взрослый мужчина. Очевидцы сняли видео происходящего.

На появившихся кадрах видно, что мужчина одной рукой прижимает мальчика к земле, а другой наносит удары. Рядом стоит его жена с коляской, в которой сидит ребенок. Когда избитый школьник встал на ноги, мужчина снова его толкнул и продолжил избивать.

Как сообщил сайт 47.ru, пострадавшего мальчика доставили в больницу. Предварительным диагнозом стала закрытая черепно-мозговая травма. После осмотра школьника отпустили домой на амбулаторное лечение.

В региональном главке МВД изданию сообщили, что 41-летнего жителя поселка Сиверский задержали. По предварительным данным, он избил 11-летнего ребенка на детской площадке на улице Строителей.

Все началось с того, что жена задержанного во время прогулки с ребенком сделала замечание компании подростков из-за разбросанного мусора. Когда они резко ответили, в дело вмешался супруг женщины. В ближайшее время полиция примет решение о заведении уголовного дела.