Житель Ленинградской области устроил стрельбу с балкона. Видео

Инцидент произошел в многоэтажном доме в деревне Колтуши. Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как на четвертом этаже здания человек открывает стрельбу. Автор съемки отмечает, что в квартире происходит борьба.

Прибывшая полиция задержала 39-летнего мужчину. У него изъяли охолощенное оружие, схожее по своей конструкции с автоматом.

По данным МВД, причиной инцидента мог стать семейный конфликт. В результате никто не пострадал.

В группе «Колтуши» в соцсети «ВКонтатке» сообщили, что стрельба велась в доме № 5 по Школьному переулку.

Один из очевидцев опубликовал видео того, как подозреваемого садят в полицейскую машину.