Житель Ленинградской области прогнал прихожан из церкви и устроил странный ритуал

Житель Ленинградской области ворвался в церковь, выгнал всех прихожан и устроил странный ритуал. Его действия попали на видео.

Мужчина устроил целое представление в церкви в поселке Красный бор вечером 19 ноября. Местный житель прогнал всех посетителей, прыгнул в купель и начал молиться Богу.

«Помилуй, пожалуйста, грешного. Убить меня хотят. Служить верой и правдою буду, прости меня грешного, прости», — говорит мужчина, попавший на видео, снятое в церкви.

За кадром к нему обращаются другие люди, возможно, знакомые мужчины. Они просят, чтобы «Витек впустил» их. Ролик опубликовал сайт 78.ru. После молитвы мужчину спросили, знает ли он, что находиться в купели нельзя. На что тот отвечает, что «теперь все хорошо».

Усмирять странного прихожанина пришел местный батюшка. Однако мужчина не захотел с ним разговаривать и прямо босиком убежал в лес. По данным издания Baza, очевидцы вызвали полицию и психиатрическую бригаду, но те не успели догнать беглеца. Стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.