Житель Ленинградской области поджег знакомого после ссоры

Житель Всеволожского района Ленинградской области попытался заживо сжечь своего знакомого. Пострадавшего доставили в больницу, написало ИА «Невские новости».

По информации правоохранителей, во второй половине дня на территории гаража мужчина после ссоры облил своего оппонента растворителем и поджег. 31-летнего пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Ожогами поражено 13% головы, туловища и рук.

В день обращения задержали 32-летнего подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.