Происшествия 14 августа 2023, 18:25 Житель Ленинградской области до смерти избил своего отца

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Житель деревни Агалатово в Ленинградской области до смерти избил своего отца. Мужчину задержала полиция. Об этом сообщил Piter.TV.

Родители мужчины поссорились ночью, 13 августа. Чтобы успокоить отца, он несколько раз ударил его. После этого семья легла спать. На утро злоумышленник обнаружил родителя мертвым. Он самостоятельно обратился в полицию.

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Также в больницу за помощью пришла жена погибшего. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб, обширную гематому левой половины лица, ушиб грудной клетки.