Эксклюзив 13 июня 2023, 06:43 Житель квартиры на юго-западе Москвы погиб в ночном пожаре Подразделения МЧС потушили пожар на Голубинской улице в Москве, один человек погиб

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В Юго-Западном административном округе Москвы случился пожар. Открытый огонь заметили в девятиэтажке на улице Голубинской. Один человек погиб, сообщил источник «360».

Экстренные службы вызвали в 03:34. Открытый огонь горел в двух окнах квартиры на восьмом этаже. Из квартиры выше при помощи спасательных устройств эвакуировали четырех человек, в том числе ребенка.

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В 04:20 объявили о локализации возгорания, еще через 19 минут — о полной ликвидации. Площадь возгорания составила 52 квадратных метра. Кроме квартиры, где начался пожар, огонь перекинулся на балкон и оконную раму соседей. Один человек погиб.

Вечером 12 июня спасателей вызвали на Тверской бульвар в центре Москвы. В ресторане случилось задымление, около 20 человек вышли самостоятельно. Сначала специалисты проверили первый этаж, затем обследовали крышу.