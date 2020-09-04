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    04 сентября 2020, 14:14

    Житель Кузнецка избил малолетнюю дочь

    Алена Макаренко

    Житель Кузнецка Пензенской области избил свою малолетнюю дочь. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного управления СК России.

    Пьяный 29-летний мужчина ударил ребенка несколько раз 2 сентября. Малышка получила черепно-мозговую травму. Ребенка доставили в Кузнецкую межрайонную детскую больницу. Сейчас девочка находится на стационарном лечении, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

    Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. Следователи проводят проверку. Они также изучат условия жизни и воспитания детей, дадут оценку действиям или бездействию работников органов опеки и попечительства.

    Пострадавшая малышка вместе с сестрой-близняшкой жила с отцом после смерти матери.

    Новости SMI.FM