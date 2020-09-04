04 сентября 2020, 14:14
Житель Кузнецка избил малолетнюю дочь
Житель Кузнецка Пензенской области избил свою малолетнюю дочь. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного управления СК России.
Пьяный 29-летний мужчина ударил ребенка несколько раз 2 сентября. Малышка получила черепно-мозговую травму. Ребенка доставили в Кузнецкую межрайонную детскую больницу. Сейчас девочка находится на стационарном лечении, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. Следователи проводят проверку. Они также изучат условия жизни и воспитания детей, дадут оценку действиям или бездействию работников органов опеки и попечительства.
Пострадавшая малышка вместе с сестрой-близняшкой жила с отцом после смерти матери.