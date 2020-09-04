Житель Кузнецка избил малолетнюю дочь

Пьяный 29-летний мужчина ударил ребенка несколько раз 2 сентября. Малышка получила черепно-мозговую травму. Ребенка доставили в Кузнецкую межрайонную детскую больницу. Сейчас девочка находится на стационарном лечении, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. Следователи проводят проверку. Они также изучат условия жизни и воспитания детей, дадут оценку действиям или бездействию работников органов опеки и попечительства.

Пострадавшая малышка вместе с сестрой-близняшкой жила с отцом после смерти матери.