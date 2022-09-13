Житель Кузбасса с ножом вымогал деньги у пассажиров автобуса | 360°

Происшествия 13 сентября 2022, 19:18 Поделиться Telegram

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Viber Житель Кузбасса с ножом вымогал деньги у пассажиров автобуса

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Жителя Прокопьевска Кемеровской области приговорили к условному заключению за вымогательство денег с водителя и пассажиров рейсового автобуса. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Ситуация произошла в ноябре 2021 года. Злоумышленник сел в автобус № 109, который направлялся из Прокопьевска в Новосафоново. Мужчина оплатил проезд, но после достал из сумки нож и начал угрожать людям, которые находились в салоне. Он требовал у пассажиров средства.

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Нападавшего обезоружил водитель автобуса. Он притворился, что достает деньги, а когда его оппонент отвлекся, ударил его ногой. Из-за этого злоумышленник выпал из автобуса.

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На место происшествия прибыл экипаж ГИБДД.

«Автоинспекторы изъяли у мужчины нож и доставили его в отдел полиции. Задержанный стал фигурантом уголовного дела и на время следствия был заключен под стражу», — отметили в ведомстве.

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