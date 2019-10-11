Житель Кузбасса попал в больницу после сбора кедровых орехов

Мужчина отправился за кедровыми орехами в лес рядом с поселком Нижний Сокол 10 октября. Он забрался на дерево, но в итоге упал. Местный житель получил несколько ссадин и рваную рану губы.

Пострадавшему вызвали скорую. Врачи оказали ему первую помощь. Похожие случаи во время сбора кедровых орехов происходили в Кемеровской области и ранее.

Кедровые орехи ценятся в России, потому что считаются полезными для здоровья. Они содержат практически все незаменимые аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины А, В, С, D, Е и Р. Из них делают масло и молоко. Китай — один из главных покупателей кедровых орехов из РФ.