Происшествия 25 января 2023, 19:06 Житель Кузбасса получил условный срок за смерть двух рабочих в его канализационном колодце

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В Кемеровской области вынесли приговор 39-летнему жителю Юрги, по вине которого погибли два человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного комитета.

Установлено, что мужчина позвал двух знакомых, чтобы они почистили его канализационный колодец. Об оплате и условиях договорились на словах, проверку загазованности коллектора хозяин не проводил, спецодеждой работников также не снабдил. Едва спустившись вниз, 36-летний и 61-летний мужчины перестали отвечать.

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Приехавшие на место сотрудники МЧС и медики констатировали смерть обоих мужчин. Она наступила в результате отравления оксидом углерода. Суд приговорил хозяина дома к двум годам лишения свободы условно.