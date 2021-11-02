Житель Кузбасса получил 16 лет колонии за изнасилование падчерицы

В Кузбассе суд вынес приговор 34-летнему мужчине, которого обвинили в неоднократном насилии над семилетней девочкой. Очевидцем изнасилования стала мать девочки, она же и подала заявление в полицию, написал «Царьград».

Следствие установило, что с марта по июнь 2020 года мужчина совершал в отношении дочки своей сожительницы насильственные действия сексуального характера. Мать ребенка, ставшая свидетелем, вызвала сотрудников полиции. Первоначально обвиняемый решил сотрудничать со следствием, однако позже от своих показаний отказался.

Подтвердить вину мужчины помогла психолого-психиатрическая экспертиза. Она показала, что обвиняемый вполне вменяемый, а девочка при этом не имеет признаков фантазий.

Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.