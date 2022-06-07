Житель Кузбасса погиб во время кражи металла с предприятия

В городе Прокопьевске Кемеровской области во время хищения металла с промышленного предприятия погиб 25-летний местный житель. Об этом написал «Царьград».

Как уточнили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области, двое приятелей 35 и 25 лет в состоянии алкогольного опьянения решили сходить в промышленное здание за изделиями из металла. После того, как один из мужчин начал срезать трубу газовым резаком, его напарника отбросило в сторону, а затем он потерял сознание.

Отправившаяся на поиски мужчин сестра пострадавшего вызвала сотрудников МЧС, а также скорую помощь. Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть мужчины.

Уголовное дело в отношении 35-летнего подозреваемого направлено в суд.