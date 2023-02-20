Происшествия 20 февраля 2023, 16:43 Житель Кузбасса поджег друга вместе с автомобилем

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В Кемеровской области правоохранители расследуют дело, связанное с убийством и поджогом. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, убийство произошло накануне в автомобиле. Мужчина попросил друга дать ему в долг 150 тысяч рублей, а когда тот отказался, он ударил его ножом в грудь. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

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Чтобы замести следы преступления, злоумышленник решил загнать автомобиль в гараж, а затем поджечь его вместе с телом убитого.

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Следствие возбудило уголовное дело. Сейчас устанавливаются все детали произошедшего.

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