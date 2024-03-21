Происшествия 21 марта 2024, 13:38 Житель Кузбасса поджег дом знакомого после ссоры

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В Новокузнецке правоохранители завели уголовное дело на местного жителя после поджога дома. Об этом написал сайт sibdepo.ru, ссылаясь на пресс-службу областного ГУ МВД.

Во время распития спиртных напитков в доме на улице Витебской обвиняемый поссорился с хозяином жилища. В какой-то момент мужчина схватил кочергу, ударил знакомого, а затем облил горючей жидкостью крыльцо дома и поджег.

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Ущерб от его действий составил 540 тысяч рублей. Теперь обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.