Происшествия 11 января 2023, 17:38 Житель Кузбасса отправится в колонию за смертельное ДТП

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Мариинский городской суд приговорил 47-летнего местного жителя к заключению в колонии-поселении за смертельное ДТП, которое произошло в канун Нового года. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Авария произошла 31 декабря 2021 года. Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Toyota Sprinter. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ-21074. Водитель отечественной легковушки погиб на месте происшествия от полученных травм. В результате виновника ДТП приговорили к трем годам заключения.