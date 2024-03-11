11 марта 2024, 08:33
Житель Курской области получил тяжелое ранение при обстреле ВСУ
Старовойт: житель Гончаровки получил тяжелое ранение при обстреле ВСУ
Украинские боевики нанесли удар по селу Гончаровка в Курской области, тяжелое ранение получил местный житель. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Село Гончаровка Суджанского района обстреляли сегодня со стороны Украины. Местный житель получил тяжелое ранение, еще у одной жительницы контузия. Им оказали первую медицинскую помощь», — написал он.
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Старовойт добавил, что домовладение пострадавших также получило сильные повреждения.
«Личный автомобиль посекли осколки. Мы окажем собственникам в ремонте и восстановлении имущества», — отметил губернатор.
В воскресенье, 10 марта, под огнем украинских националистов оказался населенный пункт Гордеевка в Курской области. Старовойт отмечал, что снаряды повредили жилой дом, автомобиль и забор. Местные жители ранений не получили.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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