Важное 11 марта 2024, 08:33 Житель Курской области получил тяжелое ранение при обстреле ВСУ Старовойт: житель Гончаровки получил тяжелое ранение при обстреле ВСУ Роман Старовойт / Telegram-канал

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Украинские боевики нанесли удар по селу Гончаровка в Курской области, тяжелое ранение получил местный житель. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

Роман Старовойт / Telegram-канал Роман Старовойт / Telegram-канал Роман Старовойт / Telegram-канал Роман Старовойт / Telegram-канал

«Село Гончаровка Суджанского района обстреляли сегодня со стороны Украины. Местный житель получил тяжелое ранение, еще у одной жительницы контузия. Им оказали первую медицинскую помощь», — написал он.

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Старовойт добавил, что домовладение пострадавших также получило сильные повреждения.

«Личный автомобиль посекли осколки. Мы окажем собственникам в ремонте и восстановлении имущества», — отметил губернатор.

В воскресенье, 10 марта, под огнем украинских националистов оказался населенный пункт Гордеевка в Курской области. Старовойт отмечал, что снаряды повредили жилой дом, автомобиль и забор. Местные жители ранений не получили.