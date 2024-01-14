Важное 14 января 2024, 13:06 Житель Курской области получил осколочное ранение после атаки ВСУ Старовойт: житель Теткина в Курской области пострадал из-за атаки ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины атаковали поселок Теткино Глушковского района. Один мирный житель пострадал, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

ВСУ ударили по населенному пункту с помощью беспилотных летательных аппаратов, уточнил глава региона.

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«К сожалению, есть пострадавший. У него осколочное ранение средней степени тяжести», — написал Старовойт.

Пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Также в результате атаки со стороны украинских войск в двух домах выбило окна. Власти окажут собственникам помощь в ремонте, пообещал губернатор.

Несколько дней назад в Курской области нейтрализовали два ударных беспилотника ВСУ. Средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали дроны-камикадзе в Глушковском районе. В результате падения БПЛА никто не пострадал, информации о разрушениях не поступало.