Происшествия 02 февраля 2024, 13:51 Житель курского села получил контузию во время атаки ВСУ Губернатор Старовойт: при обстреле села Гуево контузило мирного жителя Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram

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Вооруженные силы Украины обстреляли Суджанский район Курской области. Мирный житель получил контузию, его дом сильно пострадал, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Украинские военные атаковали село Гуево, снаряд попал в частный дом. Постройка, по словам Старовойта, получила сильные повреждения. Он показал снимок одноэтажного здания с разрушенной кровлей и поврежденными окнами. Власти помогут в его восстановлении.

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«В результате попадания снаряда в жилой дом контузию получил местный житель. Ему оказана необходимая медицинская помощь», — сообщил глава региона.

Село Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области обстреляли 1 февраля. Снаряды повредили линию электропередач и обесточили несколько улиц. В селе Теребрено Краснояружского района при атаке повредили школьный забор. Жители не получили травм.