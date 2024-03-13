13 марта 2024, 10:02
Житель курского поселка Теткино получил контузию из-за обстрела
Старовойт: при обстреле Теткина пострадал один житель, у него выявили контузию
Поселок Теткино снова оказался под огнем ВСУ. В результате пострадал один местный житель, сообщил в своем Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт.
По данным главы региона, у пострадавшего выявили контузию. Сейчас он находится в Глушковской ЦРБ. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
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«Информация по повреждению имущества уточняется», — добавил Старовойт.
По данным Минобороны, минувшей ночью и утром 13 марта над несколькими регионами России уничтожили и сбили 58 беспилотников. Над Курской областью, в частности, уничтожили восемь БПЛА.
Больше всего дронов — 29 — сбили над Воронежской областью. В Рязанской области из-за атаки БПЛА произошел пожар на НПЗ, в результате, по предварительным данным, пострадали два человека. Их госпитализировали.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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