Происшествия 21 марта 2024, 16:24 Житель Курска убил женщину, с которой познакомился в социальной сети

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В Курске сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который причастен к убийству жительницы Перми. Об этом написал сайт properm.ru, ссылаясь на СУ СК по региону.

Как выяснило следствие, мужчина познакомился со своей жертвой в одной из социальных сетей. Спустя время он пригласил пермячку в гости. При встрече между знакомыми возник конфликт. Обвиняемый несколько раз ударил женщину ножом, от чего та скончалась на месте.

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По факту убийства заведено уголовное дело.