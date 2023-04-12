Происшествия 12 апреля 2023, 17:34 Житель Курска получил 15 лет за шпионаж и попытку сбыта крупной партии наркотиков

Читать 360tv в

В Курской области на 15 лет осудили мужчину, которого обвиняли в шпионаже и попытке продать почти три килограмма наркотиков. Об этом сообщили «Новые известия» со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

Житель Курска, 41-летний мужчина, пытался через интернет продать 2,9 килограмма наркотиков. Предварительное следствие о шпионаже вело региональное УФСБ, подробности преступления не разглашали.

Реклама

В результате вина подсудимого была доказана. Он получил 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 200 тысяч рублей.

Авторы: