Житель Курганской области угнал УАЗ ради бензина

Жителя Курганской области подозревают в том, что угнал автомобиль с целью слить бензин. Правда, сделать это ему так и не удалось. Об этом рассказало Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

В полицию обратился житель Лебяжьевского района, сообщив, что его УАЗ, который был припаркован ночью во дворе дома, утром оказался за оградой. После расследования полицейские задержали подозреваемого — 21-летнего парня, ранее судимого. По версии следствия, он угнал автомобиль, чтобы слить бензин, однако, увидел прохожих, бросил машину и скрылся. Молодого человека отпустили под подписку о невыезде, ему грозит до пяти лет тюрьмы.