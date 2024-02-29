Происшествия 29 февраля 2024, 18:48 Житель Курганской области стал фигурантом дела о незаконном хранении оружия и патронов

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Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Частоозерского округа. Его подозревают в незаконном хранении оружия. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на УМВД по Курганской области.

Согласно данным ведомства, на территории домовладения фигуранта обнаружили незарегистрированное ружье, патроны и предмет, похожий на малокалиберное оружие.

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Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.