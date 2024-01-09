Происшествия 09 января 2024, 16:16 Житель Курганской области спас из горящего дома пенсионерку с ребенком

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Житель села Менщиково Курганской области Игорь Ибраев спас из горящего дома бабушку и ее внука. Мужчину планируют представить к ведомственной награде, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

По предварительным данным, пламя охватило жилой бревенчатый дом. Ибраев подбежал к горящему дому соседей, разбудил и вытащил из окна пенсионерку и ребенка. В результате пожара никто не пострадал.

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Отмечается, что прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание общей площадью 70 квадратов.