Происшествия 30 января 2024, 13:21 Житель Курганской области попал под статью за незаконную охоту на лося в ХМАО

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Правоохранители задержали в ХМАО жителя Курганской области, подозреваемого в браконьерстве. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на окружное УМВД.

По предварительным данным, фигурант, не имея разрешения на охоту, совершил убийство лося. Останки животного обнаружили на месте происшествия. У предполагаемого злоумышленника изъяли ружье и части туши.

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Мужчине избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.