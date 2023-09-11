Происшествия 11 сентября 2023, 17:29 Житель Курганской области погиб в результате удара током на АЗС

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В Курганской области следствие проводит проверку по факту гибели сотрудника одной из частных компаний при ремонте трансформатора на территории АЗС. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.

Случай произошел накануне в Кетовском округе. Во время выполнения работ 40-летний мужчина получил удар электрическим током, в результате которого скончался на месте происшествия.

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Возбуждено уголовное дело из-за нарушений требований охраны труда. Назначено проведение экспертиз.