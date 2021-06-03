Житель Кургана случайно сдал брата, торговавшего наркотиками

В Кургане местный житель во время уборки гаража случайно обнаружил пакет с наркотиками, которые хранил его родной брат вместе с другом для продажи. Об этом сообщило ИА Ura.ru. со ссылкой на областную прокуратуру.

Правоохранители установили, что наркоторговцы получали крупные партии запрещенных веществ от оператора онлайн-магазина. Они делили наркотики и делали тайники на территории города. Их поймали с поличным. Общая масса изъятых наркотиков превысила 420 грамм, психотропных веществ — свыше 45 грамм.