23 января 2023, 13:40
Житель Кургана пытался доплыть домой на угнанном в ХМАО катере
Жителя Курганской области задержали в селе Перегребное в ХМАО при попытке угнать катер. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.
Мужчина увидел привязанный к барже катер и решил доплыть на нем домой. Поэтому он отвязал маломерное судно, взломал замок и вошел в рулевую. Когда угонщик пытался завести двигатель, его остановил владелец катера.
Реклама
В настоящее время житель Курганской области задержан. Ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.
Реклама
Уголовное дело
Преступления
Кражи
Реклама
Реклама