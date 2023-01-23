Происшествия 23 января 2023, 13:40 Житель Кургана пытался доплыть домой на угнанном в ХМАО катере

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Жителя Курганской области задержали в селе Перегребное в ХМАО при попытке угнать катер. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

Мужчина увидел привязанный к барже катер и решил доплыть на нем домой. Поэтому он отвязал маломерное судно, взломал замок и вошел в рулевую. Когда угонщик пытался завести двигатель, его остановил владелец катера.

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В настоящее время житель Курганской области задержан. Ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

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